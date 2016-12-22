Новости
«Мы призываем власти и силовые структуры Хакасии отнестись к этой проблеме со всей серьёзностью и принять надлежащие меры для того, чтобы жизни Михаила, равно как и членам его семьи, ничто не угрожало».
Анонсы
Итоги фестиваля журналистов «Вся Россия - 2016»
Старая версия сайта http://old.ruj.ru
Новости регионов
Церемония награждения писателей и журналистов, которые добились выдающихся творческих достижений в уходящем году, прошла в Москве.
Хакасское республиканское отделение Союза журналистов России просит серьезно отреагировать, взять под защиту жителя Хакасии, журналиста Михаила Афанасьева, которому угрожают расправой и пытаются воспрепятствовать законной профессиональной деятельности.
В Доме печати состоялась акция памяти российских журналистов, культурных и общественных деятелей, направлявшихся 25 декабря с гуманитарной миссией в Сирию и ставших жертвами авиакатастрофы, произошедшей в прибрежной зоне города Сочи.
О Союзе журналистов РоссииОбщероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/
Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления... Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов... Профессиональная независимость и издательско-редакционная свобода должны признаваться во всех средствах.