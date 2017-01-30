Новости

Председатель Союза журналистов Всеволод Богданов принял участие в подведении итогов Конкурса журналистов-международников
Председатель Союза журналистов Всеволод Богданов принял участие в подведении итогов Конкурса журналистов-международников
01.02.2017

Российский совет по международным делам (РСМД) и Союз журналистов России, журнал «Международная жизнь» при поддержке ИА «Интерфакс» и журнала «Россия в глобальной политике» объявили победителей конкурса.

Интервью cекретаря СЖР, председателя Комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина «Пензенской правде»
Интервью cекретаря СЖР, председателя Комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина «Пензенской правде»
01.02.2017

«Основная работа журналиста – это не пропаганда, а доведение объективной информации до граждан. К качественным СМИ сегодня можно отнести те, которые дают разные мнения, а не чью-то одностороннюю позицию».

Заявление Союза журналистов России в связи с обстрелом российских журналистов в Донецке
Заявление Союза журналистов России в связи с обстрелом российских журналистов в Донецке
01.02.2017
«Мы намерены следить за ситуацией и призываем правозащитные организации к реакции для предотвращения подобных инцидентов».  
Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов встретился с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко
Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов встретился с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко
31.01.2017

Главными темами беседы стали подготовка к юбилею Иркутской области и освещение в СМИ жизни региона. 

В СЖР прокомментировали внесенный в Госдуму законопроект об административной ответственности за распространение сведений о жертвах сексуального насилия
В СЖР прокомментировали внесенный в Госдуму законопроект об административной ответственности за распространение сведений о жертвах сексуального насилия
30.01.2017

«Есть вероятность, что принятие подобных поправок может привести к затруднению получения информации и замалчиванию таких преступлений, тем самым приведя к противоположному от ожидаемого результату», - Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России. 

Открытие выставки «Наш дом – Земля» в ЦДЖ
Открытие выставки «Наш дом – Земля» в ЦДЖ
30.01.2017
2 февраля 2017 г. в 15.00 в Центральном Доме журналиста (г. Москва, Никитский б-р, д. 8а) состоится пресс-конференция для представителей средств массовой информации, посвященная открытию выставки летчика-космонавта, Героя России Федора Юрчихина.

Поздравляем

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Итоги фестиваля журналистов «Вся Россия - 2016»

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Новости регионов

«Возможности развития районных СМИ в условиях информационного общества» - семинар-тренинг для редакторов
01.02.2017 Саратовская область
Александр Михайлович Куприянов, заместителя главного редактора ИТАР-ТАСС, на днях провёл для саратовских редакторов районных газет семинар-тренинг. Рассматривалась тема «Возможности развития районных СМИ в условиях информационного общества».
Союз журналистов Карелии оспаривает в суде законность правил аккредитации журналистов, принятых мэрией Петрозаводска
31.01.2017 Республика Карелия
Правила аккредитации журналистов, принятые Петрозаводской администрацией, вводят ряд норм, которые противоречат Конституции России и Федеральному закону «О СМИ». 
Подведены итоги ежегодного конкурса Свердловского творческого союза журналистов «Хрустальное перо»
30.01.2017 Свердловская область
В этом году было рассмотрено более 200 работ. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей. 
«Власть и СМИ: пути взаимодействия»
30.01.2017 Забайкальский край

Так назвали свою встречу редакторы и журналисты ведущих краевых СМИ, руководители крупнейших пресс-служб, представители правительства и Законодательного Собрания Забайкальского края, собравшиеся в прошлую среду за круглым столом.

В Уфе под эгидой СЖР и СПР вышло издание о творчестве лауреата премии «Золотое перо России» Марселя Салимова
30.01.2017 Республика Башкортостан
В новое издание вошли сведения о сатирике, составленные на основе энциклопедии личностей серии Hübners «Who is Who в России» и биографического инновационного справочника В.А. Никерова «Кто есть кто: Всемирное издание».
В Белгороде прошел Футбольный фестиваль среди команд представителей СМИ
24.01.2017 Белгородская область
На футбольные арены «Street Wise Soccer» вышли команды, которые представили ГТРК «Белгород», ТРК «Мир Белогорья», Издательский дом «Мир Белогорья» со своими изданиями «Белгородская правда», «Белгородские известия», «Смена спортивная», сетевые издания «БелПресса», Бел.ру, «Фонарь», GO31, «Радио радио».  
Партнерство «Почты России» и печатной прессы Саратовской области под угрозой
24.01.2017 Саратовская область

«Нищие «районки» обогащают сытую «Почту России». За счет них почтовые начальники получают заоблачные зарплаты и премии, шьют себе новые формы. Но рядовые почтальоны получают гроши, многие почтовые отделения закрываются, многие сельские подписчики получают газеты нерегулярно».

 
Журналисты Самарской области получили награды в конкурсе «Золотое перо губернии»
20.01.2017 Самарская область
18 января в отеле «Ренессанс» прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати, в рамках которого были вручены премии V Областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и подведены итоги XVIII ежегодного конкурса «Золотое перо губернии».

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О Союзе журналистов России

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/

Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления... Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов... Профессиональная независимость и издательско-редакционная свобода должны признаваться во всех средствах.

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