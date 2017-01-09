О Союзе журналистов России

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления... Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов... Профессиональная независимость и издательско-редакционная свобода должны признаваться во всех средствах.