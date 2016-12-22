Новости

В ЦДЖ состоялся мастер-класс для журналистов на тему миграции и иммиграционной амнистии
В ЦДЖ состоялся мастер-класс для журналистов на тему миграции и иммиграционной амнистии
20.01.2017

На встрече специалисты и правозащитники на конкретных примерах рассказали о репрессиях, национальных фобиях и новых журналистских проектах по урегулированию миграционной ситуации.

В Союзе журналистов России отреагировали на блокировку RT в Facebook
В Союзе журналистов России отреагировали на блокировку RT в Facebook
20.01.2017

Телеканал RT сообщил, что Facebook заблокировал каналу возможность публиковать сообщения, содержащие ссылки, картинки и видео, на англоязычной странице телеканала в социальной сети до 21 января 10:25 (по московскому времени). 

Глава Союза журналистов Кабардино-Балкарии попал в реанимацию
Глава Союза журналистов Кабардино-Балкарии попал в реанимацию
17.01.2017
Председатель Союза журналистов Кабардино-Балкарии Борис Мазихов попал в ДТП, сейчас он доставлен в Республиканскую клиническую больницу.
Леонид Левин о Доктрине информационной безопасности в интервью «Аргументам недели»
Леонид Левин о Доктрине информационной безопасности в интервью «Аргументам недели»
16.01.2017

Секретарь Союза журналистов России рассказал о документе, нововведениях в российском информационном поле и наказаниях за репосты. 

Поздравляем

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Новости регионов

Журналисты Самарской области получили награды в конкурсе «Золотое перо губернии»
20.01.2017 Самарская область
18 января в отеле «Ренессанс» прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати, в рамках которого были вручены премии V Областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и подведены итоги XVIII ежегодного конкурса «Золотое перо губернии».
На Среднем Урале стартовал новый журналистский проект
20.01.2017 Свердловская область
Уникальный медиа-проект, который организовали Свердловский творческий союз журналистов, «Областная газета» и местная пресса региона.
Тувинские журналисты по-спортивному отметили День российской печати
19.01.2017 Республика Тыва
Члены Союза журналистов Тувы, представители печатных изданий и радио, тележурналисты, работники республиканской типографии и книжного издательства, ветераны собрались в Кызыле в спорткомплексе «Субедей», чтобы покататься на коньках и помериться силами в веселых стартах.
Cостоялась встреча Свердловского и Тюменского союзов журналистов
19.01.2017 Тюменская область
Встреча была посвящена будущему – совместным проектам, планам, сотрудничеству между двумя региональными союзами.
Cостоялся второй Бал белгородской прессы
17.01.2017 Белгородская область
Итоги творческого конкурса по традиции объявил Союз журналистов Белгородской области, а также вручил членские билеты молодым сотрудникам СМИ.
Кемеровские журналисты отметили День российской печати в лучших традициях
17.01.2017 Кемеровская область
В Кемерове прошёл юбилейный ночной матч по футболу между сборными журналистов и ветеранов футбольной команды «Кузбасс».
Союз журналистов Карелии призывает судей региона соблюдать свои же правила
16.01.2017 Республика Карелия
Карельские журналисты направили обращение на имя председателя Верховного суда Карелии с просьбой обеспечить соблюдение судьями положений «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».
Обращение журналистов Тюменской области и Болгарии
28.12.2016 Тюменская область
Союз журналистов Тюменской области и Союз болгарских журналистов обращаются ко всем неравнодушным людям – внести свой вклад в создание иконы Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 

Партнеры

О Союзе журналистов России

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/

Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления... Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов... Профессиональная независимость и издательско-редакционная свобода должны признаваться во всех средствах.

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