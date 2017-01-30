Новости
Обсуждали вопрос возникновения такого нового фотожанра, как космическая фотография, проблемы проведения фотовыставок космонавтами в других регионах страны, а также затронули тему новых проектов Союза журналистов России совместно с «Роскосмосом».
Во время круглого стола обсуждались основные процессы Великой русской революции 1917 года, ее влияние и интерпретации уже в современном обществе постсоветского пространства.
Российский совет по международным делам (РСМД) и Союз журналистов России, журнал «Международная жизнь» при поддержке ИА «Интерфакс» и журнала «Россия в глобальной политике» объявили победителей конкурса.
«Основная работа журналиста – это не пропаганда, а доведение объективной информации до граждан. К качественным СМИ сегодня можно отнести те, которые дают разные мнения, а не чью-то одностороннюю позицию».
Скорбим
Анонсы
Итоги фестиваля журналистов «Вся Россия - 2016»
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Новости регионов
31 января в самарской галерее «Новое пространство» открылась выставка «Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах. Фотовзгляд». Организатор — Фотообъединение Самарской областной организации Союза журналистов России.
О Союзе журналистов РоссииОбщероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/
Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления... Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов... Профессиональная независимость и издательско-редакционная свобода должны признаваться во всех средствах.