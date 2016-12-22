Новости
20.01.2017
На встрече специалисты и правозащитники на конкретных примерах рассказали о репрессиях, национальных фобиях и новых журналистских проектах по урегулированию миграционной ситуации.
20.01.2017
Телеканал RT сообщил, что Facebook заблокировал каналу возможность публиковать сообщения, содержащие ссылки, картинки и видео, на англоязычной странице телеканала в социальной сети до 21 января 10:25 (по московскому времени).
17.01.2017Председатель Союза журналистов Кабардино-Балкарии Борис Мазихов попал в ДТП, сейчас он доставлен в Республиканскую клиническую больницу.
16.01.2017
Секретарь Союза журналистов России рассказал о документе, нововведениях в российском информационном поле и наказаниях за репосты.
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Итоги фестиваля журналистов «Вся Россия - 2016»
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Новости регионов
20.01.2017 Самарская область18 января в отеле «Ренессанс» прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати, в рамках которого были вручены премии V Областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и подведены итоги XVIII ежегодного конкурса «Золотое перо губернии».
20.01.2017 Свердловская областьУникальный медиа-проект, который организовали Свердловский творческий союз журналистов, «Областная газета» и местная пресса региона.
19.01.2017 Республика ТываЧлены Союза журналистов Тувы, представители печатных изданий и радио, тележурналисты, работники республиканской типографии и книжного издательства, ветераны собрались в Кызыле в спорткомплексе «Субедей», чтобы покататься на коньках и помериться силами в веселых стартах.
19.01.2017 Тюменская областьВстреча была посвящена будущему – совместным проектам, планам, сотрудничеству между двумя региональными союзами.
17.01.2017 Белгородская областьИтоги творческого конкурса по традиции объявил Союз журналистов Белгородской области, а также вручил членские билеты молодым сотрудникам СМИ.
17.01.2017 Кемеровская областьВ Кемерове прошёл юбилейный ночной матч по футболу между сборными журналистов и ветеранов футбольной команды «Кузбасс».
16.01.2017 Республика КарелияКарельские журналисты направили обращение на имя председателя Верховного суда Карелии с просьбой обеспечить соблюдение судьями положений «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».
28.12.2016 Тюменская областьСоюз журналистов Тюменской области и Союз болгарских журналистов обращаются ко всем неравнодушным людям – внести свой вклад в создание иконы Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
О Союзе журналистов РоссииОбщероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/
Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления... Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов... Профессиональная независимость и издательско-редакционная свобода должны признаваться во всех средствах.
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