Новости
25.01.2017«Уверен – февральское слушание по делу Александра Рубинштейна займёт несколько минут, все обвинения будут сняты», - Тимур Шафир, глава Международного отдела и Секретарь Союза журналистов России.
24.01.2017Состоялось торжественное вручение премии Союза журналистов Москвы в области журналистики за 2016 год.
20.01.2017
На встрече специалисты и правозащитники на конкретных примерах рассказали о репрессиях, национальных фобиях и новых журналистских проектах по урегулированию миграционной ситуации.
20.01.2017
Телеканал RT сообщил, что Facebook заблокировал каналу возможность публиковать сообщения, содержащие ссылки, картинки и видео, на англоязычной странице телеканала в социальной сети до 21 января 10:25 (по московскому времени).
17.01.2017Председатель Союза журналистов Кабардино-Балкарии Борис Мазихов попал в ДТП, сейчас он доставлен в Республиканскую клиническую больницу.
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Итоги фестиваля журналистов «Вся Россия - 2016»
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Новости регионов
24.01.2017 Белгородская областьНа футбольные арены «Street Wise Soccer» вышли команды, которые представили ГТРК «Белгород», ТРК «Мир Белогорья», Издательский дом «Мир Белогорья» со своими изданиями «Белгородская правда», «Белгородские известия», «Смена спортивная», сетевые издания «БелПресса», Бел.ру, «Фонарь», GO31, «Радио радио».
24.01.2017 Саратовская область
«Нищие «районки» обогащают сытую «Почту России». За счет них почтовые начальники получают заоблачные зарплаты и премии, шьют себе новые формы. Но рядовые почтальоны получают гроши, многие почтовые отделения закрываются, многие сельские подписчики получают газеты нерегулярно».
20.01.2017 Самарская область18 января в отеле «Ренессанс» прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати, в рамках которого были вручены премии V Областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и подведены итоги XVIII ежегодного конкурса «Золотое перо губернии».
20.01.2017 Свердловская областьУникальный медиа-проект, который организовали Свердловский творческий союз журналистов, «Областная газета» и местная пресса региона.
19.01.2017 Республика ТываЧлены Союза журналистов Тувы, представители печатных изданий и радио, тележурналисты, работники республиканской типографии и книжного издательства, ветераны собрались в Кызыле в спорткомплексе «Субедей», чтобы покататься на коньках и помериться силами в веселых стартах.
19.01.2017 Тюменская областьВстреча была посвящена будущему – совместным проектам, планам, сотрудничеству между двумя региональными союзами.
17.01.2017 Белгородская областьИтоги творческого конкурса по традиции объявил Союз журналистов Белгородской области, а также вручил членские билеты молодым сотрудникам СМИ.
17.01.2017 Кемеровская областьВ Кемерове прошёл юбилейный ночной матч по футболу между сборными журналистов и ветеранов футбольной команды «Кузбасс».
О Союзе журналистов РоссииОбщероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/
Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления... Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов... Профессиональная независимость и издательско-редакционная свобода должны признаваться во всех средствах.
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