Новости

Всеволод Богданов назвал французскую карикатуру на крушение ТУ-154 оскорбительной
Всеволод Богданов назвал французскую карикатуру на крушение ТУ-154 оскорбительной
29.12.2016
Скандальный французский еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154, что вызвало негодование в социальных сетях и общественности. Свое отношение высказал и председатель Союза журналистов России.
Секретарь Союза журналистов Тимур Шафир призвал власти Хакасии принять надлежащие меры по защите журналиста Михаила Афанасьева
Секретарь Союза журналистов Тимур Шафир призвал власти Хакасии принять надлежащие меры по защите журналиста Михаила Афанасьева
23.12.2016

«Мы призываем власти и силовые структуры Хакасии отнестись к этой проблеме со всей серьёзностью и принять надлежащие меры для того, чтобы жизни Михаила, равно как и членам его семьи, ничто не угрожало».

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Итоги фестиваля журналистов «Вся Россия - 2016»

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Новости регионов

Обращение журналистов Тюменской области и Болгарии
28.12.2016 Тюменская область
Союз журналистов Тюменской области и Союз болгарских журналистов обращаются ко всем неравнодушным людям – внести свой вклад в создание иконы Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 
Член Федеративного совета СЖР Марсель Салимов награжден японской медалью
28.12.2016 Республика Башкортостан

Церемония награждения писателей и журналистов, которые добились выдающихся творческих достижений в уходящем году, прошла в Москве. 

Заявление Хакасского республиканского отделения Союза журналистов России
27.12.2016 Республика Хакасия

Хакасское республиканское отделение Союза журналистов России просит серьезно отреагировать, взять под защиту жителя Хакасии, журналиста Михаила Афанасьева, которому угрожают расправой и пытаются воспрепятствовать законной профессиональной деятельности.

В Союз журналистов России пришла телеграмма от Главы Республики Коми
27.12.2016 Республика Коми
«От имени жителей Республики Коми и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям журналистов, погибших при крушении над Черным морем самолета Ту-154», - Глава Республики Коми Сергей Гапликов. 
В рязанском Доме печати почтили память жертв авиакатастрофы
27.12.2016 Рязанская область

В Доме печати состоялась акция памяти российских журналистов, культурных и общественных деятелей, направлявшихся 25 декабря с гуманитарной миссией в Сирию и ставших жертвами авиакатастрофы, произошедшей в прибрежной зоне города Сочи.

Заявление правления Орловского Союза журналистов
27.12.2016 Орловская область
В связи с исчезновением 23 декабря 2016 г. из типографии «Труд» тиража газеты «Красная строка» (№ 44 (395).
Свердловский творческий союз журналистов почтил память погибших в авиакатастрофе
27.12.2016 Свердловская область
С самого утра в понедельник у Свердловского Дома журналистов люди возлагали цветы в память о разбившихся на борту Ту-154, среди погибших было девять наших коллег журналистов.
Сибирские журналисты почтили память коллег
26.12.2016 Тюменская область
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России  днём общенационального траура. Среди погибших при крушении самолёта Ту-154 Министерства обороны - девять журналистов трёх федеральных телекомпаний.

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О Союзе журналистов России

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/

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