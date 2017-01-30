Новости

Секретариат СЖР прокомментировал выступление главы Минобороны Великобритании о «RT» и «Sputnik»
Секретариат СЖР прокомментировал выступление главы Минобороны Великобритании о «RT» и «Sputnik»
03.02.2017
«Майкл Фэллон требует призвать к ответу средства массовой информации, хотя дело обстоит иначе – задачей СМИ является призыв к ответу чиновников и политиков. Эта функция СМИ является ключевой и неотъемлемой», - Тимур Шафир, член Исполкома Международной федерации журналистов (IFJ).
В ЦДЖ прошла пресс-конференция по случаю фотовыставки летчика-космонавта РФ Федора Юрчихина
В ЦДЖ прошла пресс-конференция по случаю фотовыставки летчика-космонавта РФ Федора Юрчихина
03.02.2017

Обсуждали вопрос возникновения такого нового фотожанра, как космическая фотография, проблемы проведения фотовыставок космонавтами в других регионах страны, а также затронули тему новых проектов Союза журналистов России совместно с «Роскосмосом».  

В Центральном Доме журналиста прошла пресс-конференция в рамках проекта «Революция-100»
В Центральном Доме журналиста прошла пресс-конференция в рамках проекта «Революция-100»
02.02.2017

Во время круглого стола обсуждались основные процессы Великой русской революции 1917 года, ее влияние и интерпретации уже в современном обществе постсоветского пространства. 

Председатель Союза журналистов Всеволод Богданов принял участие в подведении итогов Конкурса журналистов-международников
Председатель Союза журналистов Всеволод Богданов принял участие в подведении итогов Конкурса журналистов-международников
01.02.2017

Российский совет по международным делам (РСМД) и Союз журналистов России, журнал «Международная жизнь» при поддержке ИА «Интерфакс» и журнала «Россия в глобальной политике» объявили победителей конкурса.

Интервью cекретаря СЖР, председателя Комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина «Пензенской правде»
Интервью cекретаря СЖР, председателя Комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина «Пензенской правде»
01.02.2017

«Основная работа журналиста – это не пропаганда, а доведение объективной информации до граждан. К качественным СМИ сегодня можно отнести те, которые дают разные мнения, а не чью-то одностороннюю позицию».

Поздравляем

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Новости регионов

Благодаря областному отделению Союза журналистов в Липецкой области открылся Музей региональной прессы
03.02.2017 Липецкая область
Музей региональной прессы «Антресоль» появился в провинциальном Задонске благодаря усилиям Издательского дома «Липецкая газета» и областного отделения Союза журналистов. Некоторые считают его «неправильным». Даже легкомысленным. Но так ли это?
Вопросы коррупции в журналистике обсуждали на заседании Приморского отделения Союза журналистов России
03.02.2017 Приморский край
Комментарий от Натальи Коломейцевой, ведущего политолога Приморского края
Краевое отделение Союза журналистов России в Хабаровске попросило краевых чиновников вернуть в эфир спорт
02.02.2017 Хабаровский край
В обращении высказана просьба оказать помощь в возрождении специализированных спортивных программ и изданий.
Член Союза журналистов России Александр Кудрявцев с инициативной группой остановили разграбление Спасского храмового комплекса
02.02.2017 Тюменская область
Попытки православных активистов Тюмени вернуть здание церковно-приходской школы в лоно Русской православной церкви увенчались победой.
Фотовыставка «Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах. Фотовзгляд»
02.02.2017 Самарская область

31 января в самарской галерее «Новое пространство» открылась выставка  «Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах. Фотовзгляд». Организатор — Фотообъединение Самарской областной организации Союза журналистов России.

VIII городской открытый конкурс фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»
02.02.2017 Самарская область
С 25 января по 22 февраля в Самаре проходит городской открытый конкурс фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД 2016», целью которого является знакомство широкой аудитории с современной Самарой, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства.
«Возможности развития районных СМИ в условиях информационного общества» - семинар-тренинг для редакторов
01.02.2017 Саратовская область
Александр Михайлович Куприянов, заместителя главного редактора ИТАР-ТАСС, на днях провёл для саратовских редакторов районных газет семинар-тренинг. Рассматривалась тема «Возможности развития районных СМИ в условиях информационного общества».
Союз журналистов Карелии оспаривает в суде законность правил аккредитации журналистов, принятых мэрией Петрозаводска
31.01.2017 Республика Карелия
Правила аккредитации журналистов, принятые Петрозаводской администрацией, вводят ряд норм, которые противоречат Конституции России и Федеральному закону «О СМИ». 

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О Союзе журналистов России

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/

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