Новости

В Секретариате Союза журналистов России отреагировали на арест в Вашингтоне журналиста «RT»
В Секретариате Союза журналистов России отреагировали на арест в Вашингтоне журналиста «RT»
25.01.2017
«Уверен – февральское слушание по делу Александра Рубинштейна займёт несколько минут, все обвинения будут сняты», - Тимур Шафир, глава Международного отдела и Секретарь Союза журналистов России. 
Секретарь Союза журналистов Ашот Джазоян награжден за цикл документальных фильмов
Секретарь Союза журналистов Ашот Джазоян награжден за цикл документальных фильмов
24.01.2017
Состоялось торжественное вручение премии Союза журналистов Москвы в области журналистики за 2016 год.
Владимир и Барак
Владимир и Барак
Почему два президента не стали друзьями. Статья секретаря СЖР Рафаэля Гусейнова в "Независимой газете".
В ЦДЖ состоялся мастер-класс для журналистов на тему миграции и иммиграционной амнистии
В ЦДЖ состоялся мастер-класс для журналистов на тему миграции и иммиграционной амнистии
20.01.2017

На встрече специалисты и правозащитники на конкретных примерах рассказали о репрессиях, национальных фобиях и новых журналистских проектах по урегулированию миграционной ситуации.

В Союзе журналистов России отреагировали на блокировку RT в Facebook
В Союзе журналистов России отреагировали на блокировку RT в Facebook
20.01.2017

Телеканал RT сообщил, что Facebook заблокировал каналу возможность публиковать сообщения, содержащие ссылки, картинки и видео, на англоязычной странице телеканала в социальной сети до 21 января 10:25 (по московскому времени). 

Глава Союза журналистов Кабардино-Балкарии попал в реанимацию
Глава Союза журналистов Кабардино-Балкарии попал в реанимацию
17.01.2017
Председатель Союза журналистов Кабардино-Балкарии Борис Мазихов попал в ДТП, сейчас он доставлен в Республиканскую клиническую больницу.

Скорбим

Анонсы


logo_2016.jpg

Итоги фестиваля журналистов «Вся Россия - 2016»

                                       Старая версия сайта http://old.ruj.ru

Новости регионов

В Белгороде прошел Футбольный фестиваль среди команд представителей СМИ
24.01.2017 Белгородская область
На футбольные арены «Street Wise Soccer» вышли команды, которые представили ГТРК «Белгород», ТРК «Мир Белогорья», Издательский дом «Мир Белогорья» со своими изданиями «Белгородская правда», «Белгородские известия», «Смена спортивная», сетевые издания «БелПресса», Бел.ру, «Фонарь», GO31, «Радио радио».  
Партнерство «Почты России» и печатной прессы Саратовской области под угрозой
24.01.2017 Саратовская область

«Нищие «районки» обогащают сытую «Почту России». За счет них почтовые начальники получают заоблачные зарплаты и премии, шьют себе новые формы. Но рядовые почтальоны получают гроши, многие почтовые отделения закрываются, многие сельские подписчики получают газеты нерегулярно».

 
Журналисты Самарской области получили награды в конкурсе «Золотое перо губернии»
20.01.2017 Самарская область
18 января в отеле «Ренессанс» прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати, в рамках которого были вручены премии V Областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и подведены итоги XVIII ежегодного конкурса «Золотое перо губернии».
На Среднем Урале стартовал новый журналистский проект
20.01.2017 Свердловская область
Уникальный медиа-проект, который организовали Свердловский творческий союз журналистов, «Областная газета» и местная пресса региона.
Тувинские журналисты по-спортивному отметили День российской печати
19.01.2017 Республика Тыва
Члены Союза журналистов Тувы, представители печатных изданий и радио, тележурналисты, работники республиканской типографии и книжного издательства, ветераны собрались в Кызыле в спорткомплексе «Субедей», чтобы покататься на коньках и помериться силами в веселых стартах.
Cостоялась встреча Свердловского и Тюменского союзов журналистов
19.01.2017 Тюменская область
Встреча была посвящена будущему – совместным проектам, планам, сотрудничеству между двумя региональными союзами.
Cостоялся второй Бал белгородской прессы
17.01.2017 Белгородская область
Итоги творческого конкурса по традиции объявил Союз журналистов Белгородской области, а также вручил членские билеты молодым сотрудникам СМИ.
Кемеровские журналисты отметили День российской печати в лучших традициях
17.01.2017 Кемеровская область
В Кемерове прошёл юбилейный ночной матч по футболу между сборными журналистов и ветеранов футбольной команды «Кузбасс».

Партнеры

О Союзе журналистов России

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/

Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления... Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов... Профессиональная независимость и издательско-редакционная свобода должны признаваться во всех средствах.

загрузка карты...