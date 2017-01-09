Новости
09.01.2017В Союзе журналистов России отреагировали на конфликт между председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и редактором сайта "Кавказский узел" Григорием Шведовым.
09.01.2017По просьбе Союза журналистов России Селекционная творческая группа «Русская сирень» присвоила одному из своих новых сортов сирени имя Героя России – старшего лейтенанта Александра Александровича Прохоренко.
29.12.2016Скандальный французский еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154, что вызвало негодование в социальных сетях и общественности. Свое отношение высказал и председатель Союза журналистов России.
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Новости регионов
28.12.2016 Тюменская областьСоюз журналистов Тюменской области и Союз болгарских журналистов обращаются ко всем неравнодушным людям – внести свой вклад в создание иконы Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
28.12.2016 Республика Башкортостан
Церемония награждения писателей и журналистов, которые добились выдающихся творческих достижений в уходящем году, прошла в Москве.
27.12.2016 Республика Хакасия
Хакасское республиканское отделение Союза журналистов России просит серьезно отреагировать, взять под защиту жителя Хакасии, журналиста Михаила Афанасьева, которому угрожают расправой и пытаются воспрепятствовать законной профессиональной деятельности.
27.12.2016 Республика Коми«От имени жителей Республики Коми и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям журналистов, погибших при крушении над Черным морем самолета Ту-154», - Глава Республики Коми Сергей Гапликов.
27.12.2016 Рязанская область
В Доме печати состоялась акция памяти российских журналистов, культурных и общественных деятелей, направлявшихся 25 декабря с гуманитарной миссией в Сирию и ставших жертвами авиакатастрофы, произошедшей в прибрежной зоне города Сочи.
27.12.2016 Орловская областьВ связи с исчезновением 23 декабря 2016 г. из типографии «Труд» тиража газеты «Красная строка» (№ 44 (395).
27.12.2016 Свердловская областьС самого утра в понедельник у Свердловского Дома журналистов люди возлагали цветы в память о разбившихся на борту Ту-154, среди погибших было девять наших коллег журналистов.
26.12.2016 Тюменская областьПонедельник, 26 декабря, объявлен в России днём общенационального траура. Среди погибших при крушении самолёта Ту-154 Министерства обороны - девять журналистов трёх федеральных телекомпаний.
О Союзе журналистов РоссииОбщероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/
Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления... Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов... Профессиональная независимость и издательско-редакционная свобода должны признаваться во всех средствах.
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