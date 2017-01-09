Новости

В СЖР прокомментировали заявление чеченского чиновника о сайте "Кавказский узел"
В СЖР прокомментировали заявление чеченского чиновника о сайте "Кавказский узел"
09.01.2017
В Союзе журналистов России отреагировали на конфликт между председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и редактором сайта "Кавказский узел" Григорием Шведовым.
Члены Союза журналистов России назвали сорт сирени в честь Героя России
Члены Союза журналистов России назвали сорт сирени в честь Героя России
09.01.2017
По просьбе Союза журналистов России Селекционная творческая группа «Русская сирень» присвоила одному из своих новых сортов сирени имя Героя России – старшего лейтенанта Александра Александровича Прохоренко.
Всеволод Богданов назвал французскую карикатуру на крушение ТУ-154 оскорбительной
Всеволод Богданов назвал французскую карикатуру на крушение ТУ-154 оскорбительной
29.12.2016
Скандальный французский еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154, что вызвало негодование в социальных сетях и общественности. Свое отношение высказал и председатель Союза журналистов России.

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Новости регионов

Обращение журналистов Тюменской области и Болгарии
28.12.2016 Тюменская область
Союз журналистов Тюменской области и Союз болгарских журналистов обращаются ко всем неравнодушным людям – внести свой вклад в создание иконы Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 
Член Федеративного совета СЖР Марсель Салимов награжден японской медалью
28.12.2016 Республика Башкортостан

Церемония награждения писателей и журналистов, которые добились выдающихся творческих достижений в уходящем году, прошла в Москве. 

Заявление Хакасского республиканского отделения Союза журналистов России
27.12.2016 Республика Хакасия

Хакасское республиканское отделение Союза журналистов России просит серьезно отреагировать, взять под защиту жителя Хакасии, журналиста Михаила Афанасьева, которому угрожают расправой и пытаются воспрепятствовать законной профессиональной деятельности.

В Союз журналистов России пришла телеграмма от Главы Республики Коми
27.12.2016 Республика Коми
«От имени жителей Республики Коми и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям журналистов, погибших при крушении над Черным морем самолета Ту-154», - Глава Республики Коми Сергей Гапликов. 
В рязанском Доме печати почтили память жертв авиакатастрофы
27.12.2016 Рязанская область

В Доме печати состоялась акция памяти российских журналистов, культурных и общественных деятелей, направлявшихся 25 декабря с гуманитарной миссией в Сирию и ставших жертвами авиакатастрофы, произошедшей в прибрежной зоне города Сочи.

Заявление правления Орловского Союза журналистов
27.12.2016 Орловская область
В связи с исчезновением 23 декабря 2016 г. из типографии «Труд» тиража газеты «Красная строка» (№ 44 (395).
Свердловский творческий союз журналистов почтил память погибших в авиакатастрофе
27.12.2016 Свердловская область
С самого утра в понедельник у Свердловского Дома журналистов люди возлагали цветы в память о разбившихся на борту Ту-154, среди погибших было девять наших коллег журналистов.
Сибирские журналисты почтили память коллег
26.12.2016 Тюменская область
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России  днём общенационального траура. Среди погибших при крушении самолёта Ту-154 Министерства обороны - девять журналистов трёх федеральных телекомпаний.

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О Союзе журналистов России

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/

Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления... Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов... Профессиональная независимость и издательско-редакционная свобода должны признаваться во всех средствах.

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