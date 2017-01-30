Новости
Российский совет по международным делам (РСМД) и Союз журналистов России, журнал «Международная жизнь» при поддержке ИА «Интерфакс» и журнала «Россия в глобальной политике» объявили победителей конкурса.
«Основная работа журналиста – это не пропаганда, а доведение объективной информации до граждан. К качественным СМИ сегодня можно отнести те, которые дают разные мнения, а не чью-то одностороннюю позицию».
Главными темами беседы стали подготовка к юбилею Иркутской области и освещение в СМИ жизни региона.
«Есть вероятность, что принятие подобных поправок может привести к затруднению получения информации и замалчиванию таких преступлений, тем самым приведя к противоположному от ожидаемого результату», - Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России.
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Итоги фестиваля журналистов «Вся Россия - 2016»
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Новости регионов
Так назвали свою встречу редакторы и журналисты ведущих краевых СМИ, руководители крупнейших пресс-служб, представители правительства и Законодательного Собрания Забайкальского края, собравшиеся в прошлую среду за круглым столом.
«Нищие «районки» обогащают сытую «Почту России». За счет них почтовые начальники получают заоблачные зарплаты и премии, шьют себе новые формы. Но рядовые почтальоны получают гроши, многие почтовые отделения закрываются, многие сельские подписчики получают газеты нерегулярно».
О Союзе журналистов РоссииОбщероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/
Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления... Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов... Профессиональная независимость и издательско-редакционная свобода должны признаваться во всех средствах.