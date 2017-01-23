Новости
Уральский журналист получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
На встрече специалисты и правозащитники на конкретных примерах рассказали о репрессиях, национальных фобиях и новых журналистских проектах по урегулированию миграционной ситуации.
Телеканал RT сообщил, что Facebook заблокировал каналу возможность публиковать сообщения, содержащие ссылки, картинки и видео, на англоязычной странице телеканала в социальной сети до 21 января 10:25 (по московскому времени).
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Итоги фестиваля журналистов «Вся Россия - 2016»
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Новости регионов
«Нищие «районки» обогащают сытую «Почту России». За счет них почтовые начальники получают заоблачные зарплаты и премии, шьют себе новые формы. Но рядовые почтальоны получают гроши, многие почтовые отделения закрываются, многие сельские подписчики получают газеты нерегулярно».
О Союзе журналистов РоссииОбщероссийская общественная организация «Союз журналистов России», является основанным на членстве творческим неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления деятельности по защите интересов журналистов России. /Пункт 1.1 Устава Союза журналистов России/
Профессионально правильные методы журналистской работы являются наиболее эффективной гарантией от правительственных ограничений и давления... Любые попытки установления норм и руководящих принципов должны исходить от самих журналистов... Профессиональная независимость и издательско-редакционная свобода должны признаваться во всех средствах.